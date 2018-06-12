У Києві вантажівка з тягачем врізався в Каховський шляхопровід (фото)

Водій не розрахував габарити транспорту

Під Каховським шляхопроводом, біля станції метро "Лівобережна" в Києві трейлер з екскаватором на борту не вписався за габаритами під конструкцію мосту. Про це пишуть у соціальних мережах.

Скріншот поста (facebook.com/selykv)

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"На щастя, водій вчасно зрозумів, що габарит не проходить і майже встиг зупинитися", - пишуть у співтоваристві dtp.kiev.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На опублікованих фото можна побачити, що транспорт майже не пошкодився.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В управлінні з питань НС КМДА повідомили, що їм не надходило повідомлення про подібний ПП, передає "Сегодня".

У Дніпровській РДА також нічого не чули про інцидент.

"У підрозділи ГС НС району подібна інформація не надходила, перевіряємо", – повідомив черговий РДА.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі водій маршрутки насмерть збив пішохода.

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