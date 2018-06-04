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Интервью

В Киеве компания ради шутки похитила своего друга и попала в полицию

STYLERLIFE        04.06.2018 - 16:38
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

С молодыми людьми провели профилактическую беседу

Утром воскресенье, 3 июня, в полицию Киева поступило сообщение о похищении человека. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

В Голосеевском районе по улице Деревообрабатывающей четверо неизвестных на черном Opel вышли из машины и начали избивать мужчину. После этого надели на голову пакет и запихнули в багажник.

Полиция ввела план "перехват". Когда патрульные прибыли на вызов и опросили людей, выяснилось, что это был розыгрыш.

Фото: Авто "похитителей" (kyiv.npu.gov.ua)

"Впоследствии во время общения молодые люди, которые находились в салоне машины, рассказали, что в такой способ они решили разыграть своего товарища", - рассказали в полиции.

С шутниками провели профилактическую беседу.

Напомним, под Киевом драка в баре переросла в похищение человека.

Сообщается, что около трех часов ночи мужчина в местном кафе познакомился с девушкой.

"Когда между ними произошел конфликт, который перерос в драку, события стали разворачиваться, как в голливудском блокбастере. Девушку быстро пришли защитить ее товарищи - обидчика погрузили в багажник автомобиля и вывезли на территорию промзоны города", - рассказали в полиции.

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Теги: похищение
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