У Києві компанія заради жарту викрала свого друга і потрапила в поліцію

З молодими людьми провели профілактичну бесіду

Вранці неділю, 3 червня, в поліцію Києва надійшло повідомлення про викрадення людини. Про це повідомила прес-служба правоохоронців.

У Голосіївському районі по вулиці Деревообробній четверо невідомих на чорному Opel вийшли з машини і почали бити чоловіка. Після цього наділи на голову пакет і запхали в багажник.

Поліція ввела план "перехоплення". Коли патрульні прибули на виклик і опитали людей, з'ясувалося, що це був розіграш.

Фото: Авто "викрадачів" (kyiv.npu.gov.ua)

"Згодом під час спілкування молоді люди, які знаходилися в салоні машини, розповіли, що в такий спосіб вони вирішили розіграти свого товариша", - розповіли в поліції.

З жартівниками провели профілактичну бесіду.

Нагадаємо, під Києвом бійка в барі переросла в викрадення людини.

Повідомляється, що близько трьох годин ночі чоловік у місцевому кафе познайомився з дівчиною.

"Коли між ними стався конфлікт, який переріс у бійку, події стали розгортатися, як у голлівудському блокбастері. Дівчину швидко прийшли захистити її товариші - кривдника завантажили в багажник автомобіля і вивезли на територію промзони міста", - розповіли в поліції.

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