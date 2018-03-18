В Киеве машины российских дипломатов "украсили" украинскими символами

Это произошло перед выборами президента России, которые пройдут 18 марта

В Киеве неизвестные нанесли изображение трезубцев и казака на автомобили сотрудников российского посольства в Украине. Фотографии опубликовал Цензор.НЕТ.

Автомобили были припаркованы возле жилых домов в разных частях столицы. Неизвестные для покраски использовали трафареты и краску из баллончиков.

Обрисованные машины (фото: censor.net.ua)

Это произошло перед выборами президента России, которые пройдут 18 марта.

Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы на временно оккупированных территориях - Автономной Республике Крым и Севастополе. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны.

Обрисованные машины (фото: censor.net.ua)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков добавил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины не будет предусматривать доступ к этим объектам россиянам для голосования на выборах.

Обрисованные машины (фото: censor.net.ua)

По информации ТСН, когда факт покраски обнаружился автомобили оперативно спрятали на территории посольства.

Обрисованные машины (видео: youtube.com/ТСН)

Напомним, в ночь на 15 марта в Соломенском районе Киева массово разбили стекла в автомобилях.

