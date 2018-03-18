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У Києві машини російських дипломатів "прикрасили" українськими символами

STYLERLIFE        18.03.2018 - 09:15
Фото: символ України (РБК-Україна)
Фото: символ України (РБК-Україна)

Це сталося перед виборами президента Росії, які пройдуть 18 березня

У Києві невідомі нанесли зображення тризубів і козака на автомобілі співробітників російського посольства в Україні. Фотографії опублікував Цензор.НЕТ.

Автомобілі були припарковані біля житлових будинків в різних частинах столиці. Невідомі для фарбування використовували трафарети і фарбу з балончиків.

Обмальовані машини (фото: censor.net.ua)

Це сталося перед виборами президента Росії, які пройдуть 18 березня.

Україна заявила рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях - Автономній Республіці Крим і Севастополі. МЗС України зазначив, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливо тільки за умови повного виконання РФ згаданого вище вимоги української сторони.

Обмальовані машини (фото: censor.net.ua)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков додав, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Росії на території України не буде передбачати доступ до цих об'єктів росіянам для голосування на виборах.

Обмальовані машини (фото: censor.net.ua)

За інформацією ТСН, коли факт фарбування виявився автомобілі оперативно сховали на території посольства.

Розмальовані машини (відео: youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, в ніч на 15 березня в Солом'янському районі Києва масово розбили скло в автомобілях.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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