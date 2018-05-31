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В Киеве Mercedes снес дорожный знак и стелу MсDonalds (фото, видео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 17:25
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Авария произошла ранним утром

В Киеве на Броварском проспекте водитель автомобиля Mercedes снес дорожный знак и врезался в стелу MсDonalds. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в четверг, 31 мая, около 05:30.

По словам полицейских, иномарка направлялась в сторону центра города. Авто, по неизвестным причинам, вылетело с проезжей части и врезалось в стелу, которая указывала на заезд на MacDrive.

 

Фото: ДТП (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

От удара у авто заблокировалось колесо, в результате чего машина проехала еще около 100 метров. На место прибыли медики скорой помощи, однако девушка-пассажир отказалась от госпитализации.

Видео: В Киеве на Броварском Mercedes снес стеллу MсDonalds (YouTube/informator.ua)

Водителя Mercedes забрали на медицинское освидетельствование. Отмечается, что результат правоохранители комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП легковушку перевернуло на крышу.

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Теги: авария, ДТП, Макдональдс
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