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У Києві Mercedes зніс дорожній знак і стелу MсDonalds (фото, відео)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 17:25
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Аварія сталася рано вранці

У Києві на Броварському проспекті водій автомобіля Mercedes зніс дорожній знак і врізався в стелу MсDonalds. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався у четвер, 31 травня, близько 5:30.

За словами поліцейських, іномарка прямувала в бік центру міста. Авто, з невідомих причин, вилетіло з проїжджої частини і врізалося в стелу, що вказувала на заїзд на MacDrive.

 

Фото: ДТП (kiev.informator.ua/Андрей Шматов)

Від удару у авто заблокувалося колесо, в результаті чого машина проїхала ще близько 100 метрів. На місце прибули медики швидкої допомоги, проте дівчина-пасажир відмовилася від госпіталізації.

Відео: У Києві на Броварському Mercedes зніс стелу MсDonalds (YouTube / informator.ua)

Водія Mercedes забрали на медичний огляд. Відзначається, що результат правоохоронці коментувати відмовилися.

Раніше повідомлялося, що в Києві в результаті ДТП легковик перевернуло на дах.

Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: авария, ДТП, Макдональдс
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