В Киеве в музее "Пирогово" произошел пожар (фото)

Возгорание произошло в недействующем одноэтажном деревянном здании
В четверг, 5 июля, в Киеве на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Фото: Пожар в "Пирогово" (dsns.gov.ua)
"По прибытию на место возникновения пожары пожарники установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующего одноэтажного деревянного здания размером 5х10 м. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - сказано в сообщении.
Для тушения пожара задействовали 20 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Огонь локализировали, а спустя 10 минут ликвидировали.
Фото: Пожар в "Пирогово" (dsns.gov.ua)
Причина пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.
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