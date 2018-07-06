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У Києві в музеї "Пирогово" сталася пожежа (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 12:42
Фото: "Пирогово" (500px.com Олександр Волошин)
Фото: "Пирогово" (500px.com Олександр Волошин)

Займання сталося в недіючому одноповерховому дерев'яному будинку

У четвер, 5 липня, в Києві на території Національного музею народної архітектури і побуту України "Пирогово" сталася пожежа. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Фото: Пожежа в "Пирогово" (dsns.gov.ua)

"По прибуттю на місце виникнення пожежі пожежники встановили, що сталося загоряння солом'яної покрівлі недіючого одноповерхового дерев'яного будинку розміром 5х10 м. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

Для гасіння пожежі задіяли 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожарноспасательной техніки. Вогонь локалізували, а через 10 хвилин ліквідували.

Фото: Пожежа в "Пирогово" (dsns.gov.ua)

Причина пожежі встановлюється. В результаті події ніхто не постраждав.

Раніше у Києві згоріли дотла торгові ряди.

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Теги: Пирогово, пожар
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