У Києві в музеї "Пирогово" сталася пожежа (фото)

Займання сталося в недіючому одноповерховому дерев'яному будинку

У четвер, 5 липня, в Києві на території Національного музею народної архітектури і побуту України "Пирогово" сталася пожежа. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Фото: Пожежа в "Пирогово" (dsns.gov.ua)

"По прибуттю на місце виникнення пожежі пожежники встановили, що сталося загоряння солом'яної покрівлі недіючого одноповерхового дерев'яного будинку розміром 5х10 м. Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

Для гасіння пожежі задіяли 20 чоловік особового складу та 4 одиниці пожарноспасательной техніки. Вогонь локалізували, а через 10 хвилин ліквідували.

Фото: Пожежа в "Пирогово" (dsns.gov.ua)

Причина пожежі встановлюється. В результаті події ніхто не постраждав.

Раніше у Києві згоріли дотла торгові ряди.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну