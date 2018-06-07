В Киеве наказали афериста, который выдает себя за "киборга" (фото)

Украинцев предупредили о мошеннике
В Киеве мужчина просил деньги, представляясь участником боевых действий на Донбассе. Об этом рассказал участник АТО, активист Евгений Карась на своей странице в соцсети Facebook.
Мошенник зашел в кафе в камуфляжной форме, и попросил у ветеранов АТО шесть гривен на кофе. Когда у него спросили, где он служил, тот ответил: "отдельный добровольческий батальон "Киборг".
"Псевдо-"киборг" получил свое. И шевроны срезал. Позже пытался объяснить, что оговорился, когда говорил, что воевал. Зато член общественной организации "Киборг" и просто волонтер, а не солдат... Друзья. Активисты. Солдаты. Ветераны. Бейте..." - написал Карась.
Фото: Мошенник (facebook.com/yevgen.karas)
Фото: Мошенник (facebook.com/yevgen.karas)
Фото: Мошенник (facebook.com/yevgen.karas)
В сети обратили внимание на татуировку батальона "Донбасс", и шеврон "батальона Киборг", который, по словам пользователей, можно купить в сети за 25 гривен.
Скриншот поста (facebook.com/yevgen.karas)
Инцидент прокомментировали пользователи сети:
"Погодь, у него форма уже имеется, так можно вести в военкомат легко, пусть контракт подписывает".
"Шеврон какой-то дикий, первый раз такое вижу".
"25 грн на сайте нашел".
"А на кошельке ВДВ".
"Такого говна в ВСУ не надо".
"Очень лицо знакомое".
Скриншот комментариев (facebook.com/yevgen.karas)
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