У Києві покарали афериста, який видає себе за "кіборга" (фото)

Українців попередили про шахрая
У Києві чоловік просив гроші, представляючись учасником бойових дій на Донбасі. Про це розповів учасник АТО, активіст Євген Карась на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Шахрай зайшов у кафе в камуфляжній формі, і попросив у ветеранів АТО шість гривень на каву. Коли у нього запитали, де він служив, той відповів: "окремий добровольчий батальйон "Кіборг".
"Псевдо-"кіборг" отримав своє. І шеврони зрізав. Пізніше намагався пояснити, що обмовився, коли казав, що воював. Натомість член громадської організації "Кіборг" і просто волонтер, а не солдат... Друзі. Активісти. Солдати. Ветерани. Бийте..." - написав Карась.
Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)
Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)
Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)
У мережі звернули увагу на татуювання батальйону "Донбас", і шеврон "батальйону Кіборг", який, за словами користувачів, можна придбати у мережі за 25 гривень.
Скріншот поста (facebook.com/yevgen.karas)
прокоментували Інцидент користувачі мережі:
"Погодь, у нього форма вже є, так можна вести у військкомат легко, нехай контракт підписує".
"Шеврон якийсь дикий, перший раз таке бачу".
"25 грн на сайті знайшов".
"А на гаманці ВДВ".
"Такого гівна в ЗСУ не треба".
"Дуже знайоме обличчя".
Скріншот коментарів (facebook.com/yevgen.karas)
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