У Києві покарали афериста, який видає себе за "кіборга" (фото)

Українців попередили про шахрая

У Києві чоловік просив гроші, представляючись учасником бойових дій на Донбасі. Про це розповів учасник АТО, активіст Євген Карась на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Шахрай зайшов у кафе в камуфляжній формі, і попросив у ветеранів АТО шість гривень на каву. Коли у нього запитали, де він служив, той відповів: "окремий добровольчий батальйон "Кіборг".

"Псевдо-"кіборг" отримав своє. І шеврони зрізав. Пізніше намагався пояснити, що обмовився, коли казав, що воював. Натомість член громадської організації "Кіборг" і просто волонтер, а не солдат... Друзі. Активісти. Солдати. Ветерани. Бийте..." - написав Карась.

Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)

Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)

Фото: Шахрай (facebook.com/yevgen.karas)

У мережі звернули увагу на татуювання батальйону "Донбас", і шеврон "батальйону Кіборг", який, за словами користувачів, можна придбати у мережі за 25 гривень.

Скріншот поста (facebook.com/yevgen.karas)

прокоментували Інцидент користувачі мережі:

"Погодь, у нього форма вже є, так можна вести у військкомат легко, нехай контракт підписує".

"Шеврон якийсь дикий, перший раз таке бачу".

"25 грн на сайті знайшов".

"А на гаманці ВДВ".

"Такого гівна в ЗСУ не треба".

"Дуже знайоме обличчя".

Скріншот коментарів (facebook.com/yevgen.karas)

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