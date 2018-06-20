В Киеве неизвестный изрезал лицо девушке-ветеринару прямо в клинике

Злоумышленник напал на сотрудников ветеринарной лечебницы

В ночь на среду, 20 июня, в Киеве неизвестный напал на сотрудников ветеринарной клиники и изрезал ножом лицо девушки. Об этом сообщает "Информатор".

В ночное время клиника работает исключительно по звонку. В учреждении находились клиенты с кошкой. Когда они выходили, появился мужчина и попросил спрятаться в клинике, поскольку за ним кто-то гонится.

Фото: Злоумышленник напал на врачей ветклиники (kiev.informator.ua)

Работники клиники впустили постороннего, но он резко поменял свое поведение. Неизвестный начал кидаться на врачей. Сначала он напал на парня, а затем на девушку, ударив ее огнетушителем и ножом по лицу. Пострадавшей удалось нажать на тревожную кнопку охраны, а также позвонить по телефону коллеге, которая находилась дома.

Спустя три минуты прибыл наряд частной охраны, а после – полиция. Злоумышленник вылез через окно третьего этажа на улицу, спрыгнул вниз, убежал, но позже вернулся в клинику. Там его и задержали правоохранители.

Фото: Злоумышленник напал на врачей ветклиники (kiev.informator.ua)

Злоумышленник не смог объяснить, что произошло, и просил позвонить полицейскому – герою сериала "Ментовские войны".

У потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и колотые ранения головы и шеи.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень провалился в водосточный люк.

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