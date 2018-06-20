У Києві невідомий порізав обличчя дівчині-ветеринару прямо в клініці

Зловмисник напав на співробітників ветеринарної лікарні

У ніч на середу, 20 червня, в Києві невідомий напав на співробітників ветеринарної клініки і порізав ножем обличчя дівчини. Про це повідомляє "Інформатор".

У нічний час клініка працює виключно по дзвінку. В установі знаходилися клієнти з кішкою. Коли вони виходили, з'явився чоловік і попросив сховатися в клініці, оскільки за ним хтось женеться.

Фото: Зловмисник напав на лікарів ветклініки (kiev.informator.ua)

Працівники клініки впустили стороннього, але він різко змінив свою поведінку. Невідомий почав кидатися на лікарів. Спочатку він напав на хлопця, а потім на дівчину, вдаривши її вогнегасником і ножем по обличчю. Постраждалій вдалося натиснути на тривожну кнопку охорони, а також зателефонувати колезі, яка була вдома.

Через три хвилини прибув наряд приватної охорони, а після – поліція. Зловмисник виліз через вікно третього поверху на вулицю, зістрибнув вниз, втік, але пізніше повернувся в клініку. Там його і затримали правоохоронці.

Фото: Зловмисник напав на лікарів ветклініки (kiev.informator.ua)

Зловмисник не зміг пояснити, що сталося, і просив зателефонувати поліцейському – герою серіалу "Ментовські війни".

У потерпілої діагностували закриту черепно-мозкову травму і колоті поранення голови та шиї.

Раніше повідомлялося, що у Києві хлопець провалився у водостічний люк.

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