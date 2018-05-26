В Киеве "подожгли" посольство РФ в поддержку политзаключенных (видео)

В России сейчас находится несколько сотен человек

В столице Украины "подожгли" российское посольство, чтобы напомнить Кремлю о вопросе с политзаключенными. Соответствующее видео опубликовал Дмитрий Клищик на странице в Facebook.

"Проекция на посольство России в Киеве. Пламя и портреты узников совести – Олега Сенцова и других украинцев, оказавшихся в российских тюрьмах за свои политические убеждения. Около трехсот человек собралось здесь, сейчас, около посольства", - сказал он.

Видео: в Киеве "подожгли" российское посольство (facebook.com/d.klischik)

В то же время один из организаторов мероприятия, кинорежиссер Иван Сауткин поблагодарил украинцев, которые приняли участие в акции.

"Друзья. Не смотря на то, что проекция получилась тусклой (слишком хорошо подсвечен фасад посольства и наш проектор с этим не справился), акция удалась на славу. Прекрасная, Майдановская атмосфера и, поверьте, очень много пользы. Спасибо всем, кому не безразличны судьбы наших братьев, брошенных в мордорские тюрьмы", - подчеркнул он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/ivan.sautkin)

Напомним, Супрун призвала министров здравоохранения всего мира требовать от РФ освободить политзаключенных. Россия не дает возможности украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием здоровья политзаключенных.

"Я недавно была в Женеве, там выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения и говорила именно о наших политзаключенных. И о том, что Российская Федерация не дает нам доступ как врачей к ним, чтобы мы могли им оказывать помощь. И мы не знаем, в каком они состоянии", - сказала она.

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