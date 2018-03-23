В Киеве родственники бросили 90-летнюю женщину в больнице на девять месяцев

Пенсионерка не может сама дойти домой

В Киеве 90-летняя пенсионерка девять месяцев живет в больнице, потому что ее бросили родственники. Об этом сообщает ТСН.

Женщина не может самостоятельно дойти домой, а родственники отказываются ее забирать.

"Она живой человек и нуждается в уходе. Мы же не можем ее оставить на улице. Мы ее лечили, и после завершения курса лечения готовы были ее выписать, но, к сожалению, единственная родственница отказалась ее забирать домой", - говорит заведующий отделением Евгений Поляков.

Женщина прописана в квартире на Борщаговке. Там она жила с внучкой Светланой, которая убеждена, что за бабушку несет ответственность больница.

"На меня летят все камни, потому что остальные члены семьи отказались это делать, просто фигурировала я. Я не могу найти, что нужно для того, чтобы человека определить дальше. Я бы этот вопрос решила без родственников", - говорит она.

Дочь Анны и тетя Светланы живет в России. По телефону она объяснила, что пока приехать не может, потому полагается на племянницу.

"Там была на маме квартира, потом сестра моя умерла, теперь внучки квартира", - объяснила родственница.

Видео: Родственники бросили женщину в больнице (tsn.ua)

В органах соцопеки сказали, что у пенсионерки нет паспорта. Из-за этого помочь ей не могут – вопрос завис на полгода.

"Если у человека есть дети живые, они должны досматривать своих родителей и, соответственно, если по каким-то причинам они этого не могут сделать, тогда пребывание в интернатном учреждении является платным. Или если она не идет на контакт, будем подавать в суд", - пояснила представитель КГГА Людмила Черкашина.

Журналистам внучка сказала, что не может найти паспорт бабушки, а тетя из России не верит этому, потому что, мол, та получала вместо старушки пенсию. Документы можно восстановить и без внучки, но для этого бабушке нужна помощь, чтобы подать заявление. Этого до сих пор никто не сделал, потому пенсионерка до сих пор живет в больничной палате.

Ей тяжело справляться без посторонней помощи.

"Я не могу сесть. Чтобы кто-то помог сесть", - просит она.

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