У Києві родичі кинули 90-річну жінку в лікарні на дев'ять місяців

Пенсіонерка не може сама дійти додому

У Києві 90-річна пенсіонерка дев'ять місяців живе в лікарні, тому що її кинули родичі. Про це повідомляє ТСН.

Жінка не може самостійно дійти додому, а родичі відмовляються її забирати.

"Вона жива людина і потребує догляду. Ми ж не можемо залишити на вулиці. Ми її лікували, і після завершення курсу лікування готові були її виписати, але, на жаль, єдина родичка відмовилася її забирати додому", - каже завідувач відділенням Євген Поляков.

Жінка прописана в квартирі на Борщагівці. Там вона жила з онукою Світланою, яка переконана, що за бабусю несе відповідальність лікарня.

"На мене летять всі камені, тому що інші члени сім'ї відмовилися це робити, просто фігурувало я. Я не можу знайти, що потрібно для того, щоб людину визначити далі. Я б це питання вирішила без родичів", - каже вона.

Дочка Ганни й тьотя Світлани живе в Росії. По телефону вона пояснила, що поки приїхати не може, тому покладається на племінницю.

"Там була на мамі квартира, потім сестра моя померла, тепер онуки квартира", - пояснила родичка.

Відео: Родичі кинули жінку у лікарні (tsn.ua)

В органах соцопеки сказали, що у пенсіонерки немає паспорта. З-за цього їй допомогти не можуть – питання зависло на півроку.

"Якщо у людини є діти живі, вони повинні оглядати своїх батьків і, відповідно, якщо з якихось причин вони цього не можуть зробити, тоді перебування в інтернатному закладі є платним. Або якщо вона не йде на контакт, будемо подавати в суд", - пояснила представник КМДА Людмила Черкашина.

Журналістам онука сказала, що не може знайти паспорт бабусі, а тітка з Росії не вірить цьому, тому що, мовляв, та отримувала замість бабусі пенсію. Документи можна відновити і без онуки, але для цього бабусі потрібна допомога, щоб подати заяву. Цього досі ніхто не зробив, тому пенсіонерка досі живе в лікарняній палаті.

Їй важко впоратися без сторонньої допомоги.

"Я не можу сісти. Щоб хтось допоміг сісти", - просить вона.

Раніше у центрі Києва жорстоко побили пенсіонерку.