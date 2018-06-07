В Киеве третий день разыскивают 16-летнюю девушку (видео)

Девочка пошла в поликлинику и не вернулась

В Киеве разыскивают 16-летнюю студентку медицинского колледжа Викторию Кулик, которая несколько дней назад ушла в поликлинику и не вернулась. Об этом сообщает ТСН.

По данным издания, девушку в последний раз видели в понедельник, 4 июня, около двух часов дня возле станции метро "Политехнический институт". Тогда Виктория пришла в врачу и потом исчезла.

Конфликтов у девушки ни с кем не было. Она хорошо училась и занималась танцами. В колледже утверждают, что Виктория "по характеру" не беглянка. А одна из одногруппниц утверждает, что Виктория "очень обидчивая". Девушку разыскивают полиция, родные и одногруппники.

Скриншот (YouTube/ТСН)

Родители девочки живут в Житомирской области. Мать студентки Валентина Кухарчук позволила своему третьему ребенку поехать учится в столицу.

Видео: В Киеве разыскивают 16-летнюю девочку (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Киеве пропал 16-летний подросток.

Срочная новость за 6 июня (видео: РБК-Украина)