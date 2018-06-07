У Києві третій день розшукують 16-річну дівчину (відео)

Дівчинка пішла в поліклініку і не повернулася

У Києві розшукують 16-річну студентку медичного коледжу Вікторію Кулік, яка кілька днів тому пішла в поліклініку і не повернулася. Про це повідомляє ТСН.

За даними видання, дівчину в останній раз бачили в понеділок, 4 червня, близько другої години дня біля станції метро "Політехнічний інститут". Тоді Вікторія прийшла до лікаря і потім зникла.

Конфліктів у дівчини ні з ким не було. Вона добре вчилася і займалася танцями. У коледжі стверджують, що Вікторія "за характером" не втікачка. А одна з одногрупниць стверджує, що Вікторія "дуже уразлива". Дівчину розшукують поліція, рідні та одногрупники.

Скріншот (YouTube/ТСН)

Батьки дівчинки живуть в Житомирській області. Мати студентки Валентина Кухарчук дозволила своїй третій дитині поїхати вчитися до столиці.

Відео: У Києві розшукують 16-річну дівчинку (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що у Києві зник 16-річний підліток.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)