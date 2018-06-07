Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві третій день розшукують 16-річну дівчину (відео)

STYLERLIFE        07.06.2018 - 10:08
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Дівчинка пішла в поліклініку і не повернулася

У Києві розшукують 16-річну студентку медичного коледжу Вікторію Кулік, яка кілька днів тому пішла в поліклініку і не повернулася. Про це повідомляє ТСН.

За даними видання, дівчину в останній раз бачили в понеділок, 4 червня, близько другої години дня біля станції метро "Політехнічний інститут". Тоді Вікторія прийшла до лікаря і потім зникла.

Конфліктів у дівчини ні з ким не було. Вона добре вчилася і займалася танцями. У коледжі стверджують, що Вікторія "за характером" не втікачка. А одна з одногрупниць стверджує, що Вікторія "дуже уразлива". Дівчину розшукують поліція, рідні та одногрупники.

Скріншот (YouTube/ТСН)

Батьки дівчинки живуть в Житомирській області. Мати студентки Валентина Кухарчук дозволила своїй третій дитині поїхати вчитися до столиці.

Відео: У Києві розшукують 16-річну дівчинку (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що у Києві зник 16-річний підліток.

Термінова новина за 6 червня (відео: РБК-Україна)

"Як у воду канув": у Запоріжжі після ЗНО пропав випускник (фото) ДТП у Києві: стало відомо про стан 13-річного хлопчика
Теги: розыск, підліток, пропал человек
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top