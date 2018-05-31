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В Киеве участница группы "Синий кит" вскрыла себе вены (фото)

STYLERLIFE        31.05.2018 - 11:21
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Инцидент произошел в центре столицы на Крещатике

В среду, 30 мая, на Крещатике в Киеве 16-летняя участница группы "Синий Кит" вскрыла себе вены. Об этом сообщает издание "Информатор".

Знакомые девушки рассказали, что она в социальной сети состоит в пресловутой группе "Синий Кит". Как известно, задача такой группы – подталкивать подростков к суициду.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

В этот вечер компания молодых людей гуляла и распивала спиртные напитки в центре города на Крещатике. Девушка из-за неразделенной любви к парню пыталась покончить с собой.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Она разбила стеклянную бутылку и осколками битого стекла начала резать себе руку в районе предплечья.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Друзья пострадавшей вызвали скорую помощь. 16-летнюю девушку госпитализировали в больницу.

Фото: Место инцидента (kiev.informator.ua)

Ранее сообщалось, что на смену "Синему киту" и "Красной сове" в Украине начала распространятся новая суицидальная онлайн-игра - "Новый путь". Как и прежде, куратор группы в соцсети дает подписчикам задания, цель которых – довести до самоубийства.

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Теги: суицид, Киев
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