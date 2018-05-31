У Києві учасниця групи "Синій кит" порізала собі вени (фото)

Інцидент стався в центрі столиці на Хрещатику

У середу, 30 травня, на Хрещатику в Києві 16-річна учасниця групи "Синій Кит" порізала собі вени. Про це повідомляє видання "Інформатор".

Знайомі дівчини розповіли, що вона в соціальній мережі полягає в горезвісній групі "Синій Кіт". Як відомо, завдання такої групи – підштовхувати до суїциду підлітків.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Цього вечора компанія молодих людей гуляла і розпивала спиртні напої в центрі міста на Хрещатику. Дівчина через нерозділене кохання до хлопця намагалася покінчити з собою.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Вона розбила скляну пляшку і уламками битого скла почала різати собі руку в районі передпліччя.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Друзі постраждалої викликали швидку допомогу. 16-річну дівчину госпіталізували в лікарню.

Фото: Місце інциденту (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що на зміну "Синій кит" і "Червоної сові" в Україні почала розповсюджуватися нова суїцидальна онлайн-гра - "Новий шлях". Як і раніше, куратор групи в соцмережі дає передплатникам завдання, мета яких – довести до самогубства.

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