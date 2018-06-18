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В Киеве умер пожилой велосипедист во время движения (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 19:04

У пенсионера во время движения остановилось сердце

В Киеве, на Борщаговке умер велосипедист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

74-летний пенсионер ехал на велосипеде, но внезавно упал на дорогу, едва не попав под колеса грузовика.

 

Фото: Место трагического инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Медики не смогли помочь велосипедисту. Он скончался на руках врачей, которых сразу же вызвали на место инцидента. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Мужчина, 1944 года рождения, умер прямо посреди дороги. Управляя велосипедом, он упал за 2 метра от грузовика, контакта с машиной не было. Причиной смерти послужила внезапная остановка сердца. Тело готовят к эвакуации. На месте работали патрульная полиция, скорая помощь, СОГ", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Точную причину смерти установит экспертиза. 

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Как отмечается, ДТП в Никополе произошла сегодня, 18 июня 2018 года, в 8.45 на ул. Героев Чернобыля. В результате аварии 10-летний мальчик получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте.

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Теги: умер, велосипедист, пенсионер
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