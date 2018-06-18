В Киеве умер пожилой велосипедист во время движения (фото)

У пенсионера во время движения остановилось сердце

В Киеве, на Борщаговке умер велосипедист. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

74-летний пенсионер ехал на велосипеде, но внезавно упал на дорогу, едва не попав под колеса грузовика.

Фото: Место трагического инцидента (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Медики не смогли помочь велосипедисту. Он скончался на руках врачей, которых сразу же вызвали на место инцидента. По предварительным данным, у мужчины случился инсульт.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Мужчина, 1944 года рождения, умер прямо посреди дороги. Управляя велосипедом, он упал за 2 метра от грузовика, контакта с машиной не было. Причиной смерти послужила внезапная остановка сердца. Тело готовят к эвакуации. На месте работали патрульная полиция, скорая помощь, СОГ", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Точную причину смерти установит экспертиза.

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