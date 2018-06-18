У Києві помер літній велосипедист під час руху (фото)

У пенсіонера під час руху зупинилося серце

У Києві, на Борщагівці помер велосипедист. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

74-річний пенсіонер їхав на велосипеді, але внезавно впав на дорогу, ледь не потрапивши під колеса вантажівки.

Фото: Місце трагічного інциденту (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Медики не змогли допомогти велосипедисту. Він помер на руках лікарів, яких одразу ж викликали на місце інциденту. За попередніми даними, у чоловіка стався інсульт.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Чоловік, 1944 року народження, помер прямо посеред дороги. Керуючи велосипедом, він впав за 2 метри від вантажівки, контакту з машиною не було. Причиною смерті стала раптова зупинка серця. Тіло готують до евакуації. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога, СОГ", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Точну причину смерті встановить експертиза.

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