Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Києві помер літній велосипедист під час руху (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 19:04

У пенсіонера під час руху зупинилося серце

У Києві, на Борщагівці помер велосипедист. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці Facebook.

74-річний пенсіонер їхав на велосипеді, але внезавно впав на дорогу, ледь не потрапивши під колеса вантажівки.

 

Фото: Місце трагічного інциденту (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Медики не змогли допомогти велосипедисту. Він помер на руках лікарів, яких одразу ж викликали на місце інциденту. За попередніми даними, у чоловіка стався інсульт.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Чоловік, 1944 року народження, помер прямо посеред дороги. Керуючи велосипедом, він впав за 2 метри від вантажівки, контакту з машиною не було. Причиною смерті стала раптова зупинка серця. Тіло готують до евакуації. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога, СОГ", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Точну причину смерті встановить експертиза.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області автомобіль насмерть збив дитину на пішохідному переході. Як наголошується, ДТП в Нікополі відбулася сьогодні, 18 червня 2018 року, о 8.45 на вул. Героїв Чорнобиля. В результаті аварії 10-річний хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську

У Дніпропетровській області помер ветеран АТО, якого збила машина (фото) "Дуже погані новини": помер легендарний український доброволець
Теги: умер, велосипедист, пенсионер
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся