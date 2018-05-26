В Киеве разрисовали восстановленные граффити времен Майдана (видео)

Полиция принялась разыскивать виновников

В столице Украины неизвестные надругались над восстановленными граффити времен Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

"В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Грушевского неизвестные сделали надписи на восстановленных граффити времен Майдана. Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушение и опрашивает возможных свидетелей и очевидцев", - говорится в тексте сообщения.

Чуть позже в сети появилось видео, как неизвестный художник в маске написал поверх "икон Майдана" слово Fake. При этом указали на возможных "виновников" происшествия.

"Сегодня утром получил это видео. Кто-то в такой способ решил напомнить министру Нищуку о том, что за свои слова нужно отвечать. Напомню нашу встречу, когда Вы говорили о том, что репутация для Вас важна", - говорится в подписи к кадрам в сообществе "Sociopath" в Facebook.

Видео: уничтожение граффити времен Майдана (facebook.com/therealSociopath)

Кстати, в воскресенье, 3 сентября прошлого года, к магазину на улице Грушевского в Киеве принесли шины после того, как по инициативе его владельца были уничтожены граффити времен Майдана, которые также называли "иконы революции". Так, снимки с места событий опубликовал фотограф Владислав Содель.

Витрины магазина измазали краской, на них теперь красуются надписи нецензурного содержания. Двери в магазин разбили, после чего шины, принесенные под них, зажгли.

Как сообщалось ранее, в 2017-м году институт Национальной памяти жестко отреагировал на уничтожение вандалами патриотических граффити в Киеве.

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