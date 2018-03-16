В Киеве устроили свалку под НСК "Олимпийским" (фото)

Территорию спорткомплекса завалили пустыми бутылками

В Киеве устроили свалку на территории НСК "Олимпийский". Под спорткомплексом, где припаркованы автомобили, повсюду лежит мусор и пустые бутылки. Об этом сообщает "44.ua", опубликовав соответствующие фото.

Горы мусора появились после проведения матча между командами "Динамо" (Киев) и Лацио" (Рим, Италия), который состоялся в четверг, 15 марта.

В частности, футбольные болельщики оставили после себя пустые бутылки из-под алкогольных, и газированных напитков, а также воды.

Фото: Мусор на НСК "Олимпийском" (44.ua)

В издании отметили, что сейчас территорию спорткомплекса оперативно убирают от стихийной свалки.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Лацио" и покинуло Лигу Европы.

Киевское "Динамо" потерпело поражение в решающем поединке против римского "Лацио". Матч состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 2:0.