У Києві влаштували звалище під НСК "Олімпійським" (фото)

Територію спорткомплексу завалили порожніми пляшками

У Києві влаштували звалище на території НСК "Олімпійський". Під спорткомплексом, де припарковані автомобілі, всюди лежить сміття та порожні пляшки. Про це повідомляє "44.ua", опублікувавши відповідні фото.

Гори сміття з'явилися після проведення матчу між командами "Динамо" (Київ) і Лаціо" (Рим, Італія), який відбувся у четвер, 15 березня.

Зокрема, футбольні вболівальники залишили після себе порожні пляшки з-під алкогольних і газованих напоїв, а також води.

Фото: Сміття на НСК "Олімпійському" (44.ua)

У виданні зазначили, що зараз територію спорткомплексу оперативно прибирають від стихійного звалища.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Лаціо" і покинуло Лігу Європи.

Київське "Динамо" зазнало поразки у вирішальному поєдинку проти римського "Лаціо". Матч відбувся в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.