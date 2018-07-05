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Интервью

В Киеве внедорожник протаранил маршрутку с пассажирами (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 16:25
Фото: facebook)com)dtp)kiev)ua
Фото: facebook)com)dtp)kiev)ua

Водитель авто не справился с управлением и влетел в маршрутку

В четверг, 5 июля, водитель внедорожника Toyota Sequoia врезался в маршрутку с пассажирами. ДТП произошло на ул. Евгения Коновальца, передает "Информатор".

Автомобиль Toyota Sequoia двигался на значительноq скорости и въехал в маршрутный автобус, из которого в это время как раз выходили пассажиры.

В результате аварии пострадали пять пассажиров, из которых троих госпитализировали.

 

Фото: Внедорожник врезался в маршрутку (kiev.informator.ua)

У одного из пострадавших диагностировали сотрясение мозга. Состояние двух других пассажиров остается неизвестным.

Очевидцы рассказали, что виновник дорожно-транспортного происшествия пытался скрыться с места аварии, но сотрудники правоохранительных органов успели его остановить.

Сообщается, что оба водителя целы. По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением, что и привело к столкновению с маршруткой.

 

Фото: Внедорожник врезался в маршрутку (kiev.informator.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил ДТП на набережной.

"На Днепровской Набережной бухой водитель с кентом на Nissan, вылетая с эстакады, с проспекта Бажана, натворил делишек... Можно было бы написать "не справился с управлением" и влетел в Porsche, но какое там управление, когда в крови 3,07 промилле", - отметили в сети.

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