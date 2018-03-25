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Под Киевом банда ограбила магазин и взяла пенсионерку в заложники

STYLERLIFE        25.03.2018 - 14:35
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Все участники банды уже были судимы за совершение тяжких имущественных преступлений

В селе Великополовецкое Киевской области группа неизвестных мужчин напала на продавца, ограбила магазин, а потом захватила 75-летнюю бабушку в заложники. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

В одном из магазинов группа неизвестных мужчин напала на продавца. Избили, связали руки, ноги, и похитили 14 тысяч гривен. После чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

Полицейские установили машину преступников и начали их преследовать. В городе Белая Церковь, убегая от полицейских, водитель не справился с управлением и съехал в кювет – нападавшие бросились бежать.

"Двое из них успели забежать в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир, когда оттуда выходили маленькие дети. На просьбу бабушки преступники отпустили детей. Однако оставили в заложниках саму бабушку. Несмотря на все их преступные усилия, работникам полиции удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать молодчиков", – рассказали правоохранители.

Фото kv.npu.gov.ua

Вскоре группа реагирования патрульной полиции задержала других участников нападения. На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Злоумышленниками оказались жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов, 53, 38, 37-летнего возраста и самому младшему участнику преступной группы 23 года. Все - ранее судимые за совершение тяжких имущественных преступлений.

"Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас мужчины подозреваются в совершении двух разбойных нападений. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области", - отметили правоохранители.

Напомним, что в Киеве разоблачили банду наркоторговцев с арсеналом оружия.

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Теги: грабеж, банда, Киевская область
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