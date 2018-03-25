Під Києвом банда пограбувала магазин і взяла в заручники пенсіонерку

Всі учасники банди вже були судимі за скоєння тяжких майнових злочинів

В селі Великополовецке Київської області група невідомих напала на продавця, пограбувала магазин, а потім захопила 75-річну бабусю у заручники. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

В одному з магазинів група невідомих напала на продавця. Побили, зв'язали руки, ноги, і викрали 14 тисяч гривень. Після чого зникли на автомобілі у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили машину злочинців і почали їх переслідувати. У місті Біла Церква, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет – нападники кинулися бігти.

"Двоє з них встигли забігти в під'їзд багатоповерхівки і сховалися в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На прохання бабусі злочинці відпустили дітей. Однак залишили в заручниках саму бабусю. Незважаючи на всі їхні злочинні зусилля, працівникам поліції вдалося швидко звільнити 75-річну пенсіонерку і затримати молодиків", – розповіли правоохоронці.

Фото kv.npu.gov.ua

Незабаром група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу. На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили і вилучили речові докази.

Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського і Києво-Святошинського районів, 53, 38, 37-річного віку і наймолодшому учаснику злочинної групи 23 роки. Усі - раніше судимі за скоєння тяжких майнових злочинів.

"Підозрювані затримані в порядку ст. 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Зараз чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів. Працівники поліції перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів на території столичної області", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що в Києві викрили банду наркоторговців з арсеналом зброї.