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Под Киевом дерево упало прямо на дорогу и раздавило авомобиль

STYLERLIFE        22.06.2018 - 21:02
Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

На Новоирпенской трассе дерево упало поперек дороги

На Новоирпенской трассе под Киевом на проезжую часть упало большое дерево, которое придавило автомобиль Nissan. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".

Сообщается, что дерево упало поперек дороги, раздавив электромобиль Nissan.

Движение на этом участке дороги затруднено. Поскольку свободна лишь одна полоса, на дороге образовалась "тянучка".

На место происшествия приехала полиция. Информация о пострадавших уточняется.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи соцсети в комментариях отреагировали на эту информацию.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Грушевского дерево упало на три автомобиля.

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Теги: ДТП, дерево, автомобиль
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