Під Києвом дерево впало прямо на дорогу і розчавило авомобиль

На Новоірпінській трасі дерево впало поперек дороги

На Новоірпінській трасі під Києвом на проїжджу частину впало велике дерево, яке придавило автомобіль Nissan. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє ресурс "Київ оперативний".

Повідомляється, що дерево впало поперек дороги, розчавивши електромобіль Nissan.

Рух на цій ділянці дороги утруднений. Оскільки вільна лише одна смуга, на дорозі утворилася "тягучка".

На місце події приїхала поліція. Інформація про постраждалих уточнюється.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соцмережі в коментарях відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на вулиці Грушевського дерево впало на три автомобіля.

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