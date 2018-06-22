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Під Києвом дерево впало прямо на дорогу і розчавило авомобиль

STYLERLIFE        22.06.2018 - 21:02
Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

На Новоірпінській трасі дерево впало поперек дороги

На Новоірпінській трасі під Києвом на проїжджу частину впало велике дерево, яке придавило автомобіль Nissan. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє ресурс "Київ оперативний".

Повідомляється, що дерево впало поперек дороги, розчавивши електромобіль Nissan.

Рух на цій ділянці дороги утруднений. Оскільки вільна лише одна смуга, на дорозі утворилася "тягучка".

На місце події приїхала поліція. Інформація про постраждалих уточнюється.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі соцмережі в коментарях відреагували на цю інформацію.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва на вулиці Грушевського дерево впало на три автомобіля.

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Теги: ДТП, дерево, автомобиль
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