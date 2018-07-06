Загадка киевского метрополитена: в сети выяснили, кому принадлежит голос диктора

Новый голос, звучащий в метро Киева, принадлежит известному актеру

Уже некоторое время в метрополитене Киева названия станций и правила поведения озвучивает новый, но знакомый голос. Свое расследование на предмет того, кому бы он мог принадлежать провел Дмитрий Дехтяренко и своими догадками поделился в одном из пабликов на Facebook.

В своем посте Дмитрий рассказал, что на поиски обладателя знакомого голоса потратил два дня. Он успешно справился с задачей.

В публикации Дехтяренко отметил то, что этим голосом были записаны несколько фраз, которые регулярно транслируют жителям Киева и гостям города, пользующимся метро.

Скрин поста на Facebook (Транспорт Киева/Дмитрий Дехтяренко)

Как выяснилось, озвучивал названия станций в киевской подземке актер театра русской драмы имени Леси Украинки Юрий Гребельник. Актер принимал участие в озвучке дубляжа сериала "Доктор Хаус" и киносаги "Гарри Поттер", а также многих других кинофильмов, а также играл роль олигарха Немчука в сериале "Слуга народа".

Чтобы утвердиться в своих догадках, Дехтяренко сравнил записи из вагона метро, на которых слышно новую озвучку, с видеозаписью, где Юрий Гребельник озвучивает персонажа в сериале "Меченый".

Необходимость перезаписи аудиосообщений для метро уже возникла. Причин для этого было несколько: принятие решения киевским горсоветом о смене названий некоторых станций, открытие нескольких новых станций метро в ближайшем будущем и необходимость в модернизации старых объявлений.

Кстати, перезаписать объявления со старым диктором было невозможно. Ранее их записывал директор Киевского академического театра кукол Николай Петренко, но он умер несколько лет назад. Поэтому стали искать нового человека, с которым можно было бы сотрудничать в любое время и на волонтерских началах.

Ранее, из-за информации появившейся в некоторых СМИ, киевляне предположили, что объявления начитал другой украинский актер - Евгений Малуха, озвучивший Гомера Симпсона в мультсериале "Симпсоны", но позже эта информация была опровергнута самим актером.

Кстати, ранее киевляне предложили сделать новым голосом метро Леся Подервянского.

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