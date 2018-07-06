Загадка київського метрополітену: у мережі з'ясували, кому належить голос диктора

Новий голос, що звучить в метро Києва, належить відомому акторові

Вже деякий час у метрополітені Києва назви станцій і правила поведінки озвучує новий, але знайомий голос. Своє розслідування на предмет того, кому б він міг належати провів Дмитро Дехтяренко і поділився своїми здогадками в одному з пабликов на Facebook.

У своєму пості Дмитро розповів, що на пошуки власника знайомого голосу витратив два дні. Він успішно впорався із завданням.

У публікації Дехтяренко зазначив, що цим голосом були записані декілька фраз, які регулярно транслюють жителям Києва та гостям міста, які користуються метро.

Скрін поста на Facebook (Транспорт Києва/Дмитро Дехтяренко)

Як з'ясувалося, озвучував назви станцій в київській підземці актор театру російської драми імені Лесі Українки Юрій Гребельник. Актор брав участь в озвучці дубляжу серіалу "Доктор Хаус" і кіносаги "Гаррі Поттер", а також багатьох інших кінофільмів, а також грав роль олігарха Немчука в серіалі "Слуга народу".

Щоб утвердитися в своїх здогадах, Дехтяренко порівняв запису з вагона метро, на яких чутно нову озвучку, з відеозаписом, де Юрій Гребельник озвучує персонажа в серіалі "Мічений".

Необхідність перезапису аудіоповідомлень виникла вже давно. Причин для цього було декілька: прийняття рішення київською міськрадою про зміну назв деяких станцій, відкриття декількох нових станцій метро в найближчому майбутньому, і необхідність в модернізації старих оголошень.

До речі, перезаписати оголошення зі старим диктором було неможливо. Раніше їх записував директор Київського академічного театру ляльок Микола Петренко, але він помер кілька років тому. Тож стали шукати нового чоловіка, з яким можна було б співпрацювати у будь-який час і на волонтерських засадах.

Раніше, за інформацією, що з'явилася в деяких ЗМІ, кияни припустили, що оголошення начитав інший український актор Євген Малуха, озвучив Гомера Сімпсона в мультсеріалі "Сімпсони", але пізніше ця інформація була спростована самим актором.

До речі, раніше кияни запропонували зробити новим голосом метро Леся Подерв'янського.

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