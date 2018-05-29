В киевской больнице произошел скандал: врачей обвинили в употреблении спиртного (видео)

Пост вызвал большой резонанс в сети

В киевской больнице вели прием нетрезвые медики. Так утверждают на видео, которое опубликовано на странице "Киев Оперативный". Сообщается, что в больницу №4 Соломенского района привезли девушку с кровотечением из пупка, врачи толком ничего не сделали, а пройти тест на драгере отказались.

Видео: Врачи в больнице Киева (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мать девушки утверждает, что врачи были пьяные, а ее дочери не оказали должной помощи.

Пользователи сети отреагировали на инцидент в комментариях. Некоторые люди написали, что девушка совсем не похожа на больную, а некоторые начали ругать врачей.

"Рыба гниет из головы. Там один главврач чего стоит. Охраны себе набрала, нормальных врачей, они просто выжили. Чувствует безнаказанность, так как ее Кличко поставил. И врачей она своих привела!" - написала Ольга Мовчан.

"Что-то дамочка не похожа на больную", - отметила Людаша Ходаковская.

"Сволочи, просто сволочи", - отреагировала Даниела Васенко.

"Лично я не увидела пьяных и валяющихся и падающих со стульев врачей? Что за бред?" - написала Ольга Цурака.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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