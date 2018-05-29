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У київській лікарні стався скандал: лікарів звинуватили у вживанні спиртного (відео)

STYLERLIFE        29.05.2018 - 10:27
Фото: Лікарня в Києві (wikimapia.org)
Фото: Лікарня в Києві (wikimapia.org)

Пост викликав великий резонанс в мережі

У київській лікарні вели прийом нетверезі медики. Так стверджують на відео, яке опубліковано на сторінці "Київ Оперативний". Повідомляється, що в лікарні №4 Солом'янського району привезли дівчину з кровотечею з пупка, лікарі толком нічого не зробили, а пройти тест на драгері відмовилися.

Відео: Лікарі в лікарні Києва (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мати дівчини стверджує, що лікарі були п'яні, а її дочці не надали належної допомоги.

Користувачі мережі відреагували на інцидент в коментарях. Деякі люди написали, що дівчина зовсім не схожа на хвору, а деякі почали лаяти лікарів.

"Риба гниє з голови. Там один головлікар чого вартий. Охорони собі набрала, нормальних лікарів, вони просто вижили. Відчуває безкарність, так як її Кличко поставив. І лікарів вона своїх привела!" - написала Ольга Мовчан.

"Щось дамочка не схожа на хвору", - зазначила Людаша Ходаковська.

"Сволоти, просто сволочі", - відреагувала Даніела Васенко.

"Особисто я не побачила п'яних і валяються і падають зі стільців лікарів?Що за маячня?" - написала Ольга Цурака.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото).

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Теги: больница
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