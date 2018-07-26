В Кировоградской области бетонный столб упал на автобус с пассажирами во время ливня (фото)

Фото: столб упал на микроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

24 июля в городе прошел сильный ливень с градом

Позавчера, 24 июля, вечером около 16:00 в Кировоградской области прошел мощный ливень вместе с градом. Вследствие стихии в городе Александрия на микроавтобус "Мерседес", в котором находилось три человека, упал бетонный столб. Об этом сообщает издание "Моя Александрия".

Обрушение произошло на улице Кировоградское шоссе, 133. В авто находились 31-летний водитель и еще два пассажира: его мама и тетя.

Фото: столб упал на микроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

На место инцидента приехали спасатели, полиция и скорая помощь. Никто из находящихся в микроавтобусе травм не получил, но все были вынуждены некоторое время пробыть запертыми в салоне, пока специалисты отключали напряжение.

Фото: столб упал на микроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

Причиной обрушения опоры столба стала ветка дерева, которая упала на провода и натянула их, как сообщили изданию в сотрудники пожарной службы.

Одна из пассажиров автобуса – мать водителя – рассказала, что их спасали долго из-за некомпетентных действий электриков, которое не могли отключить напряжение на протяжении длительного времени. Все это время люди в транспорте боялись, что их поразит электричеством.

Напомним, недавно в Киеве между станциями метро "Осокорки" И "Позняки" на проспекте Бажана случилось страшное ДТП. Автомобиль Ford протаранил другое авто Hyundai. Одна из машин превратилась в груду металлолома.

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