В Кіровоградській області бетонний стовп впав на автобус з пасажирами під час зливи (фото)

Фото: стовп впав на мікроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

24 липня в місті пройшла сильна злива з градом

Позавчора, 24 липня, ввечері близько 16:00 в Кіровоградській області пройшла потужна злива разом з градом. Внаслідок стихії в місті Олександрія на мікроавтобус "Мерседес", в якому знаходилися три людини, упав бетонний стовп. Про це повідомляє видання "Моя Олександрія".

Обвалення сталося на вулиці Кіровоградське шосе, 133. В авто знаходилися 31-річний водій та ще два пасажири: його мама і тітка.

Фото: стовп впав на мікроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

На місце інциденту приїхали рятувальники, поліція і швидка допомога. Ніхто із присутніх у мікроавтобусі травм не отримав, але всі були змушені деякий час пробути замкнутими в салоні, поки фахівці відключали напругу.

Фото: стовп впав на мікроавтобус (myalexandriya.blogspot.com)

Причиною обвалення опори стовпа стала гілка дерева, яка впала на дроти і натягнула їх, як повідомили виданню співробітники пожежної служби.

Одна з пасажирів автобуса – мати водія – розповіла, що їх рятували довго через некомпетентних дій електриків, які не могли відключити напругу протягом тривалого часу. Весь цей час люди у транспорті боялися, що їх вразить електрикою.

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