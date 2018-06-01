Стипендии получили юные киевляне, которые достойно представили Украину на международных конкурсах

В День защиты детей мэр Киева Виталий Кличко вручил именные стипендии городского головы творческим детям. Стипендии получили 75 учеников детских школ эстетического воспитания - лауреаты международных и всеукраинских конкурсов.

К слову, в этом году на получение стипендий представляли 130 кандидатур воспитанников музыкальных и хореографических, художественных и театральных школ, школ искусств и Киевской детской академии искусств. Конкурсная комиссия выбрала 75 победителей.

"Уверен - каждый из номинантов был достоин победы. Впрочем, конкурсная комиссия выбрала 75 победителей. С каждым годом мы увеличиваем количество таких стипендий. Как и размер вознаграждения. Сейчас он составляет 1000 гривен. Да, сумма небольшая. Но, надеюсь, такая награда станет хорошим стимулом для юных талантов. К обучению, совершенствованию и новым творческим победам. А наша главная задача - сделать так, чтобы все талантливые дети могли реализовать свои таланты здесь - в Украине. Ведь именно им строить сильную, успешную, талантливую страну!" - отметил Кличко в комментарии журналистам.

Кличко вручил стипендии городского головы творческим детям (фото: kiev.klichko.org)

Стипендии получили юные творческие киевляне, которые достойно представили Украину на международных конкурсах в более 10 странах мира. В частности, в США, Франции, Италии, Венгрии.

Городской голова пожелал детям новых творческих побед и поблагодарил их преподавателям и родителям за упорный труд в обучении и воспитании юных талантов.

Кстати, украинские звезды записали трогательное видео в День защиты детей.