Стипендії отримали юні кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах

У День захисту дітей мер Києва Віталій Кличко вручив іменні стипендії міського голови творчим дітям. Стипендії отримали 75 учнів дитячих шкіл естетичного виховання - лауреати міжнародних та всеукраїнських конкурсів.

До речі, цього року на отримання стипендій представляли 130 кандидатур вихованців музичних і хореографічних, художніх та театральних шкіл, шкіл мистецтв та Київської дитячої академії мистецтв. Конкурсна комісія обрала 75 переможців.

"Впевнений – кожен з номінантів був гідний перемоги. Втім - конкурсна комісія обрала 75 переможців. З кожним роком ми збільшуємо кількість таких стипендій. Як і розмір винагороди. Нині вона складає 1000 гривень. Так, сума невелика. Але, сподіваюся, така відзнака стане добрим стимулом для юних талантів. До навчання, вдосконалення та нових творчих перемог. А наше головне завдання - зробити так, аби всі талановиті діти могли реалізуати свої таланти тут - в Україні. Бо саме їм будувати сильну, успішну, талановиту країну!" - зазначив Кличко в коментарі журналістам.

Кличко вручив стипендії міського голови творчим дітям (фото: kiev.klichko.org)

Стипендії отримали юні творчі кияни, які гідно представили Україну на міжнародних конкурсах в понад 10 країнах світу. Зокрема, в США, Франції, Італії, Угорщині.

Міський голова побажав дітям нових творчих перемог та подякував їх викладачам і батькам за натхненну працю у навчанні та вихованні юних талантів.

До речі, українські зірки записали зворушливе відео в День захисту дітей.