"Кондуктор?" В киевской маршрутке заметили мужчину с пистолетом (фото)

Иллюстративное фото (pixabay.com/marla66)

Неизвестный ехал на транспорте около остановки на Владимирском соборе

В Киеве в одной из маршруток был замечен мужчина, у которого под одеждой виднелся пистолет. Об этом сообщил один из пользователей Alexander Glukhov на своей странице в Facebook.

Он выложил фотографию, где видно как неизвестный, немного наклонившись, едет в общественном транспорте, а за брюками спрятан спортивный пистолет.

Фото: мужчина с пистолетом в маршрутке (facebook.com/Alexander Glukhov)

Медиаюрист и общественный деятель Клим Братковский прокомментировал увиденное: "Теперь проезд в маршрутке по 8 грн. могут себе позволить владельцы спортивных пистолетов Beretta 92FS (около 1,300 долларов)".

Он также рассказал, что такие спортивные нарезные пистолеты могут быть проданы только спортивным организациям и обществам, как например, тирам, юридическим лицам, у которых есть специальная лицензия, выданная разрешительным отделом МВД Украины.

В сети один из пользователей успела выдвинуть одну из версий того, почему мужчина с пистолетом ехал в общественном транспорте.

"Кондуктор?" – предположила Любомира Коваль в комментариях под публикацией юриста.

Скриншот комментариев (facebook.com/klimetin)

Под постом с фото мужчины пользователи тоже отреагировали на замеченный факт:

"В маршрутке на бляхах?" – написал один из комментаторов.

"Его не просто так и дешево достать, чтобы так не бояться пр**бать", - прокомментировал другой.

Скриншот комментариев (facebook.com/Alexander Glukhov)

Напомним, в Киеве в одном из маршруток поймали на горячем извращенца, который незаметно пристает к женщинам в общественном транспорте.

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