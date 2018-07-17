"Кондуктор?" В киевской маршрутке заметили мужчину с пистолетом (фото)

Неизвестный ехал на транспорте около остановки на Владимирском соборе
В Киеве в одной из маршруток был замечен мужчина, у которого под одеждой виднелся пистолет. Об этом сообщил один из пользователей Alexander Glukhov на своей странице в Facebook.
Он выложил фотографию, где видно как неизвестный, немного наклонившись, едет в общественном транспорте, а за брюками спрятан спортивный пистолет.
Фото: мужчина с пистолетом в маршрутке (facebook.com/Alexander Glukhov)
Медиаюрист и общественный деятель Клим Братковский прокомментировал увиденное: "Теперь проезд в маршрутке по 8 грн. могут себе позволить владельцы спортивных пистолетов Beretta 92FS (около 1,300 долларов)".
Он также рассказал, что такие спортивные нарезные пистолеты могут быть проданы только спортивным организациям и обществам, как например, тирам, юридическим лицам, у которых есть специальная лицензия, выданная разрешительным отделом МВД Украины.
В сети один из пользователей успела выдвинуть одну из версий того, почему мужчина с пистолетом ехал в общественном транспорте.
"Кондуктор?" – предположила Любомира Коваль в комментариях под публикацией юриста.
Скриншот комментариев (facebook.com/klimetin)
Под постом с фото мужчины пользователи тоже отреагировали на замеченный факт:
"В маршрутке на бляхах?" – написал один из комментаторов.
"Его не просто так и дешево достать, чтобы так не бояться пр**бать", - прокомментировал другой.
Скриншот комментариев (facebook.com/Alexander Glukhov)
Напомним, в Киеве в одном из маршруток поймали на горячем извращенца, который незаметно пристает к женщинам в общественном транспорте.
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