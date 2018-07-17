"Кондуктор?" У київській маршрутці помітили чоловіка з пістолетом (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com/marla66)

Невідомий їхав на транспорті біля зупинки на Володимирському соборі

У Києві в одній з маршруток був помічений чоловік, у якого під одягом виднівся пістолет. Про це повідомив один з користувачів Alexander Glukhov на своїй сторінці в Facebook.

Він виклав фотографію, де видно, як невідомий, трохи нахилившись, їде в громадському транспорті, а за брюками захований спортивний пістолет.

Фото: чоловік з пістолетом в маршрутці (facebook.com/Alexander Glukhov)

Медіаюрист і громадський діяч Клим Братковський прокоментував побачене: "Тепер проїзд у маршрутці по 8 грн. можуть собі дозволити власники спортивних пістолетів Beretta 92FS (близько 1,300 доларів)".

Він також розповів, що такі спортивні нарізні пістолети можуть бути продані тільки спортивним організаціям і товариствам, як наприклад, тирам, юридичним особам, у яких є спеціальна ліцензія, видана дозвільним відділом МВС України.

У мережі один з користувачів встигла висунути одну з версій того, чому чоловік з пістолетом їхав у громадському транспорті.

"Кондуктор?" – припустила Любомира Коваль в коментарях під публікацією юриста.

Скріншот коментарів (facebook.com/klimetin)

Під постом з фото чоловіка користувачі теж відреагували на помічений факт:

"У маршрутці на бляхах?" – написав один з коментаторів.

"Його не просто так і дешево дістати, щоб так не боятися пр**бати", - прокоментував інший.

Скріншот коментарів (facebook.com/Alexander Glukhov)

Нагадаємо, в Києві в одній з маршруток спіймали на гарячому збоченця, який непомітно пристає до жінок у громадському транспорті.

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