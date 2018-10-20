Конец бабьего лета: погода в Украине на 20 октября

Гидрометцентр сообщил, что в нашей стране начнется настоящая осень
По информации Укргидрометцентра, 20 октября в большинстве областей Украины погода будет солнечной и сухой, но похолодание уже будет ощущаться.
Теплая погода на некоторое время останется в южных, восточных и центральных областях.
Осадков не ожидается, ночью будет ясно, а утром малооблачно. Температура в Киеве будет колебаться на протяжении дня от +9 до +14 градусов:
Ночью +9°. Относительная влажность 93%. Ветер 1 м/c.
Утром +9°C. Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.
Днем +14°C. Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.
Вечером +12°C. Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.
Фото: gismeteo.ua
Прогноз погоды на четверг, 20 октября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – +19...+21
Николаев – +21...+23
Херсон – +20...+22
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +14...+16
Сумы - + 16... + 18
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье +19...+21
Донецк – +20...+22
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +15...+17
Также мы рассказывали о том, когда в Украине придет похолодание и закончится "бабье лето".
Видео: РБК-Украина