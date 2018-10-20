Конец бабьего лета: погода в Украине на 20 октября

Иллюстративное фото (pixabay)

Гидрометцентр сообщил, что в нашей стране начнется настоящая осень

По информации Укргидрометцентра, 20 октября в большинстве областей Украины погода будет солнечной и сухой, но похолодание уже будет ощущаться.

Теплая погода на некоторое время останется в южных, восточных и центральных областях.

Осадков не ожидается, ночью будет ясно, а утром малооблачно. Температура в Киеве будет колебаться на протяжении дня от +9 до +14 градусов:

Ночью +9°. Относительная влажность 93%. Ветер 1 м/c.

Утром +9°C. Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Днем +14°C. Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Вечером +12°C. Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Фото: gismeteo.ua

Прогноз погоды на четверг, 20 октября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +19...+21

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +14...+16

Сумы - + 16... + 18

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье +19...+21

Донецк – +20...+22

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Киев – +15...+17

Также мы рассказывали о том, когда в Украине придет похолодание и закончится "бабье лето".

Видео: РБК-Украина