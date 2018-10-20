Кінець бабиного літа: погода в Україні на 20 жовтня

Ілюстративне фото (pixabay)

Гідрометцентр повідомив, що в нашій країні почнеться справжня осінь

За інформацією Укргідрометцентра, 20 жовтня в більшості областей України погода буде сонячною і сухий, але похолодання вже буде відчуватися.

Тепла погода на деякий час залишиться в південних, східних і центральних областях.

Опадів не очікується, уночі буде ясно, а вранці малохмарно. Температура в Києві буде коливатися протягом дня від +9 до +14 градусів:

Вночі +9°. Відносна вологість 93%. Вітер 1 м/c.

Уранці +9°C. Відносна вологість 96%. Вітер 1 м/c.

Вдень +14°C. Відносна вологість 76%. Вітер 1 м/c.

Ввечері +12°C. Відносна вологість 78%. Вітер 1 м/c.

Фото: gismeteo.ua

Прогноз погоди на четвер, 20 жовтня, в містах України:

Ужгород – +16...+18

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +14...+16

Рівне – +14...+16

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +14...+16

Суми - + 16... + 18

Полтава – +15...+17

Дніпро – +17...+19

Запоріжжі +19...+21

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Київ – +15...+17

Також ми розповідали про те, коли в Україну прийде похолодання і закінчиться "бабине літо".

Відео: РБК-Україна