Кінець бабиного літа: погода в Україні на 20 жовтня

Гідрометцентр повідомив, що в нашій країні почнеться справжня осінь
За інформацією Укргідрометцентра, 20 жовтня в більшості областей України погода буде сонячною і сухий, але похолодання вже буде відчуватися.
Тепла погода на деякий час залишиться в південних, східних і центральних областях.
Опадів не очікується, уночі буде ясно, а вранці малохмарно. Температура в Києві буде коливатися протягом дня від +9 до +14 градусів:
Вночі +9°. Відносна вологість 93%. Вітер 1 м/c.
Уранці +9°C. Відносна вологість 96%. Вітер 1 м/c.
Вдень +14°C. Відносна вологість 76%. Вітер 1 м/c.
Ввечері +12°C. Відносна вологість 78%. Вітер 1 м/c.
Фото: gismeteo.ua
Прогноз погоди на четвер, 20 жовтня, в містах України:
Ужгород – +16...+18
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +14...+16
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +14...+16
Суми - + 16... + 18
Полтава – +15...+17
Дніпро – +17...+19
Запоріжжі +19...+21
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +15...+17
Також ми розповідали про те, коли в Україну прийде похолодання і закінчиться "бабине літо".
Відео: РБК-Україна