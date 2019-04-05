Меган Маркл попала в немилость королевы: что известно

Меган Маркл (Фото: GettyImages)

Меган Маркл не может носить королевские украшения

Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения, которые надевала принцесса Диана. Это усилило напряженность в отношениях между герцогиней и старшими членами королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.

При этом в прошлом Елизавета с удовольствием одалживала семейные украшения и принцессе Диане и Кейт Мидлтон, но источники говорят, что ей не нравится поведение Меган Маркл.

Королевский инсайдер рассказал, что эта ситуация, которая происходила в течение последних нескольких месяцев, вызывала напряжение у принца Гарри.

Другой старший королевский инсайдер объяснил, что действительно правда, что Букингемский дворец не хотел, чтобы все предметы из королевской коллекции были доступны для Меган Маркл.

Меган Маркл и принцесса Диана (Коллаж: РБК-Украина)

В 1982 году принцесса Диана одолжила у королевы четырехрядное японское жемчужное колье для государственного банкета.

Известная диадема королевы была аксессуаром у Кейт Мидлтон, которая надевала ее только в октябре для голландского государственного банкета. При этом в 1981 году королева предоставила диадему Диане в качестве свадебного подарка.

Кроме того, это не единственное украшение, которое носила Кейт. В 2014 году Елизавета II позволила герцогине Кембриджской надеть бриллиантовое колье на торжественный вечер. При этом это колье королева получила в качестве свадебного подарка в 1947 году.

Напомним, что Меган Маркл приписывают роман с известным голливудским актером Джорджем Клуни.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram несмотря на запреты.