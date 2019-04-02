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Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram: обошли все запреты

STYLERПерсоны    02.04.2019 - 18:57
Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram: обошли все запреты
Меган Маркл и принц Гарри (Gettyimages)

Меган Маркл и принц Гарри обратились к своим подписчикам и опубликовали первые фото

Меган Маркл и принц Гарри, которые находятся в ожидании рождения своего первенца, завели себе аккаунт в социальной сети Instagram. Личную страничку герцоги Сассекские зарегистрировали несмотря на то, что ранее королева Елизавета II категорически возражала против того, чтобы у всех членов королевской семьи были отдельные страницы в социальных сетях.

Ранее все новости о паре Меган Маркл и принце Гарри публиковались исключительно в аккаунте Кенсингтонского дворца. Но сейчас эта страница передана Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, а молодая семья решила завести себя отдельную страницу.

Меган Маркл и принц Гарри завели страницу в Instagram: обошли все запреты

Меган Маркл и принц Гарри (Gettyimages)

"Добро пожаловать на нашу официальную страничку в Instagram! Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, проектах, которые мы поддерживаем, а также поделиться важными объявлениями и пролить свет на некоторые ключевые вопросы. Мы благодарим вас за вашу поддержку и приветствуем вас в @sussexroyal. Гарри и Меган", - написали они в своей первой публикации.

 

Скриншот фото (instagram.com/SussexRoyal)

Также они разместили свои фотографии, которые были сделаны в различных официальных поездках в разные страны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что эксперты рассказали, каким именем Меган Маркл и принц Гарри назовут своего первого ребенка.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл не будет самостоятельно выбирать себе помощников и секретарей.

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