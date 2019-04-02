Как Меган Маркл назовет ребенка: эксперты дали окончательный ответ

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Букмекеры знают возможное имя будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри

В скором времени герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри станут родителями, ведь уже в апреле должен появиться королевский ребенок. Букмекеры давно делают прогнозы касательно имени первенца. Об этом информирует портал Express.

Главным фаворитом по ставкам еще с октября остается имя Диана - коэффициент 6 к 1. Британцы считают, что принц Гарри захочет назвать свою дочурку в честь матери и "королевы людских сердец" - принцессы Дианы. Среди следующих менее вероятных имен есть также Виктория (9/1), Альберт (12/1), Алиса (12/1) и Филипп (12/1).

К слову, пол ребенка также до сих пор точно неизвестен. Герцогиня скрывает это уже продолжительный период времени. Один источник заявил, что Маркл уже проболталась своим друзьям и заявила, что у нее родится мальчик.

Фото: Меган Маркл (her.ie)

Вместе с тем, в сети нашли "визуальное доказательство" того, что у пары будет девочка. Ведь во время baby shower десерты, предложенные гостям, были сделаны в розовых или нейтральных тонах.

Напомним, что Меган Маркл едет в Украину искать родственников. Ходят слухи, что помощники беременной герцогини уже начали искать подходящий отель в столице и делают все возможное, чтобы Маркл попала на экскурсию в легендарный Софийский собор, который основал ее украинский родственник.

Мы писали, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова планирует нарушит 40-летнюю традицию, которую всегда соблюдали члены королевской семьи Британии. Сассекские решили, что их ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре, а не в лондонской больнице Сент-Мери "Линдо".

А также сообщали, что у Меган Маркл новое прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не особо лестно.