Не хочет выглядеть уставшей: Маркл нарушит еще одну традицию

Фото: Меган Маркл (her.ie)

Меган Маркл отказывается придерживаться 40-летней традиции

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, которую члены королевской семьи Британии всегда соблюдали. Об этом информирует интернет-издание The Sun.

В течение многих лет роды проходили в акушерском отделении лондонской больницы Сент-Мери "Линдо". В частности там рожали принцесса Диана и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

По данным издания, герцог и герцогиня Сассекские решили, что их ребенок появится на свет в родительном отделении, которое расположено недалеко от их дома в Виндзоре.

Фото: Меган Маркл (her.ie)

Также отмечается, поскольку ребенок не будет прямым наследником британского престола, родители хотят сделать его появление на свет более приватным. Меган сильно волнуется и не хочет испытывать давление из-за того, что спустя несколько часов после родов ей нужно будет выглядеть безупречно на крыльце больницы.

Напомним, что у Меган Маркл новое прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не очень лестно - "Me-gain", что означает "Я получаю".

Недавно мы сообщали, что Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган.

Ранее мы также писали о том, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, не будет носить фамилию своих родителей, а получит фамилию, производную от титула герцогов.