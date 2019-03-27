У Меган Маркл новое прозвище: как называют герцогиню

Меган Маркл дали новое прозвище (фото: GettyImages)

Меган Маркл опять нарвалась на нелюбовь персонала из-за своего характера

Меган Маркл получила новое не очень приятное прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не очень лестно - "Me-gain", пишет западный таблоид Daily Mail.

Дело в том, что в переводе "Me-gain" означает "Я получаю". Такое прозвище герцогине дали за излишнюю требовательность и нетерпеливость. Отмечается, что Меган Маркл способна довести до слез рабочий персонал и разбудить их в пять утра с рабочими вопросами.

Таблоид отмечает, что новая информация об отношениях Макрл и персонала появилась спустя несколько недель после увольнения ее личного ассистента.

Ранее ей уже давали прозвище, например "Трудная герцогиня", напоминает Daily Mail. Тогда Кенсингтонский дворец отказался от комментариев.

Меган Маркл дали новое прозвище (фото: GettyImages)

Напомним, недавно мы сообщали, что Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган.

Ранее мы также писали о том, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, не будет носить фамилию своих родителей, а получит фамилию, производную от титула герцогов.