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У Меган Маркл новое прозвище: как называют герцогиню

STYLERПерсоны    27.03.2019 - 20:09
У Меган Маркл новое прозвище: как называют герцогиню
Меган Маркл дали новое прозвище (фото: GettyImages)

Меган Маркл опять нарвалась на нелюбовь персонала из-за своего характера

Меган Маркл получила новое не очень приятное прозвище. Рабочий персонал между собой называет герцогиню Сассекскую не очень лестно - "Me-gain", пишет западный таблоид Daily Mail.

Дело в том, что в переводе "Me-gain" означает "Я получаю". Такое прозвище герцогине дали за излишнюю требовательность и нетерпеливость. Отмечается, что Меган Маркл способна довести до слез рабочий персонал и разбудить их в пять утра с рабочими вопросами.

Таблоид отмечает, что новая информация об отношениях Макрл и персонала появилась спустя несколько недель после увольнения ее личного ассистента.

Ранее ей уже давали прозвище, например "Трудная герцогиня", напоминает Daily Mail. Тогда Кенсингтонский дворец отказался от комментариев.

У Меган Маркл новое прозвище: как называют герцогиню

Меган Маркл дали новое прозвище (фото: GettyImages)

Напомним, недавно мы сообщали, что Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган.

Ранее мы также писали о том, что ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, не будет носить фамилию своих родителей, а получит фамилию, производную от титула герцогов.

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