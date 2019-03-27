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Ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию: какую именно

STYLERПерсоны    27.03.2019 - 10:57
Ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию: какую именно
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет носить другую фамилию (фото: GettyImages)

Ребенок Меган и Гарри по традиции получит фамилию, производную от титула герцогов

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри, который совсем скоро появится на свет, будет носить фамилию Сассекс, хотя будущие родители имеют фамилию Уэльс, сообщает западный таблоид Hello!

Как известно, сыновья принцессы Дианы и принца Чарльза выросли с фамилией Уэльс. Такую же фамилию получила и Меган, выйдя замуж за Гарри. Во время службы в армии Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри - капитан Уэльс.

Ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию: какую именно

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет носить фамилию Сассекс (фото: GettyImages)

К слову, герцоги Сассекские до сих пор держат в тайне и имя, и пол будущего наследника, хотя в окружении предполагают, что это будет девочка, которую назовут в честь покойной мамы Гарри - Дианой.

Сыновья принцессы Дианы Уэльской и принца Чарльза Уильям и Гарри выросли с фамилией Уэльс, используя ее в школе, в университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри - капитан Уэльс.

Сообщается, что именно титул определяет фамилию будущего наследника. Так титул принца Чальза - принц Уэльский, поэтому Гарри и Уильям - Уэльсы, а титул Гарри и Меган - герцоги Сассекские - и будущий ребенок получит фамилию Сассекс.

Ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию: какую именно

Ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет носить фамилию Сассекс (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что дети Уильяма и Кейт - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, также имеют фамилию Кембридж, а не Уэльс.

Говоря о других членах королевской семьи, можно указать, что принцесса Евгения и принцесса Беатрис используют фамилию Йорк в честь своего отца принца Эндрю, герцога Йоркского.

В то же время члены королевской семьи традиционно не используют фамилию и известны общественности под своим именем или под титулом Его или Ее Королевское Высочество.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл сделала смелое заявление о том, что отказывается от няни и помощницы после рождения своего первенца, чем вызвала гнев королевской семьи.

Также мы писали о том, что герцоги Сассекские арендовали дом возле Грейт-Тью, недалеко от Глостершира после того, как стало известно, что ремонт в Фрогмор-Хаусе затянется еще на три недели.

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