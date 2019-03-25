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Довела капризами: переезд Меган Маркл в новый дом отменен

STYLERПерсоны    25.03.2019 - 21:17
Довела капризами: переезд Меган Маркл в новый дом отменен
Меган Маркл и принц Гарри (Коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл до рождения ребенка останется в Королевском дворце

Меган Маркл, которая находится на последний сроках беременности и готовилась к переезду вместе с принцем Гарри в Фрогмор-хаус, останется в Кенсингтонском дворце.

Меган Маркл, которая и ранее закатывала скандалы по пустякам, довела дизайнеров и строителей своими придирками до того, что они не уложились в намеченные сроки по ремонту дома в Фрогмор-Хаусе в Виндзорском замке.

Оказалось, что герцогиня Сассекская очень требовательна к обустройству будущего жилища и критикует дизайнеров и строителей на каждом шагу. Из-за ее постоянных претензий, придирок, выдумывания новых элементов и дополнений, рабочие, которые делают ремонт в Фрогмор-Хаусе, сорвали все сроки.

Переезд был запланирован на последние дни марта, но уже стало понятно, что переехать в новое семейное гнездышко королевской чете не удастся не только в марте, но и скорее всего даже до середины апреля.

Довела капризами: переезд Меган Маркл в новый дом отменен

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Рабочие и дизайнеры рассказали, что закончить подготовку дома с учетом всех капризов Меган Маркл они смогут не раньше чем через две или три недели.

Соответственно, переехать до рождения ребенка герцоги Сассекские могут и не успеть и тогда им придется разместить малыша в своих старых апартаментах – в Кенсингтонском дворце, где как уверяли королевский эксперты, слишком тесно для такой большой семьи.

Кроме того, там нет помещения для детской, и она планировалась именно в Фрогмор-Хаусе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что мы знаем о будущем ребенке Меган Маркл и принца Гарри.

А также рассказывали о том, что стало известна причина, по которой Меган Маркл пропустит королевскую свадьбу в мае этого года.

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