Меган Маркл пропустит королевскую свадьбу: что произошло

Коллаж РБК-Украина

Меган Маркл пропустит бракосочетание Габриэллы Виндзор

Меган Маркл может не попасть на свадьбу Леди Габриэллы Виндзор, которая выходит замуж за Томаса Кингстона. Уже известно, что церемония пройдет 18 мая 2019 года в часовне Святого Георгия . Об этом информирует издание Kleo.

Данная свадьба перекликается с Меган, Гарри, принцессой Евгенией и Джеком Бруксбанком, поскольку они также поженились в Виндзоре в часовне Святого Георгия в прошлом году.

Предполагается, что Томас сделал предложение руки и сердца в тот период, когда пара посещала остров Сарк у побережья Нормандии. К слову, Меган вряд ли будет присутствовать на свадьбе леди Габриэллы по двум причинам.

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Во-первых, леди Габриэлла устраивает свадьбу исключительно для семьи и друзей. Бракосочетание будет отличаться от свадьбы Меган и Гарри. Некоторые члены королевской семьи могут присутствовать, но вряд ли Королева будет там.

Вторая причина, по которой Меган не может присутствовать - ее ребенок. Меган должна родить всего за несколько недель, а срок должен быть где-то в апреле. И это может стать весомой причиной, чтобы отказаться от торжества.

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